Глава МВД Турции заявил о ликвидации свыше 3 тыс. террористов

БАКУ /Trend – За последние два года (2017-2018) ВС Турции уничтожили 3,3 тысячи террористов в рамках антитеррористических операций на территории страны и за ее пределами, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на МВД Турции.

Он отметил, что среди уничтоженных боевики террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической организации «Исламское государство».

Сойлу подчеркнул, что Турция будет вести борьбу до уничтожения последнего террориста в стране.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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