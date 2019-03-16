Турция готова помочь Новой Зеландии в борьбе с террором - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Турция готова помочь Новой Зеландии в борьбе с террором, сказал вице-президент Турции Фуат Октай перед визитом в эту страну совместно с главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Октая, Турция выражает солидарность с правительством Новой Зеландии в борьбе с террором.

Отметим, что в пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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