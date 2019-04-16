Эрдоган заявил о нулевой толерантности

16 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нулевой толерантности в отношении лиц, применяющих насилие против животных. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в парламент Турции будет представлен новый законопроект, который ужесточает борьбу с лицами, применяющими насилие против животных.

Согласно законопроекту, этих лиц ждут как штрафы, так и наказание в виде лишения свободы.

Также, как отмечается, все животные в Турции будут иметь специальные чипы, где будет указан их возраст.

Отметим, что на прошлой неделе в социальных сетях были распространены кадры, на которых видно, как несколько человек отравили уличных собак. Данные лица были задержаны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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