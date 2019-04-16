В марте в Турции было зарегистрировано более 28 тыс. ДТП

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года в Турции произошли 28,6 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 53 человека. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 9,9 тысячи человек.

Согласно отчету, 3,8 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 25 случаев цепных аварий.

«Причиной 141 ДТП, произошедшего в марте 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

219 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В марте 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 190 тысяч турецких лир.

Официальный курс на 16 апреля - 5.7956 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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