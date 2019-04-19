В Стамбуле задержаны два агента спецслужб ОАЭ

19 апреля 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержаны два агента Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные агенты принимали активное участие в убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Пока что власти Турции не подтвердили данную информацию.

Отметим, что второго октября 2018 года Джемаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов по оформлению брака с гражданкой Турции. По прошествии нескольких дней турецкая полиция приступила к расследованию дела об его исчезновении.

20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта, произошедшего в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Комментируя данный факт, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что у Турции много новых фактов относительно убийства саудовского журналиста, однако Анкара считает преждевременным оглашать все имеющиеся сведения. Президент Турции сказал, что убийство Хашкаджи - не рядовое преступление, отметив, что в убийстве подозреваются 18 человек, и власти Саудовской Аравии должны расследовать его.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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