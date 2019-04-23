Боевики РПК совершили нападение на воинскую часть в Турции – есть раненные

БАКУ /Trend/ - Боевики террористической организации РПК совершили нападение на воинскую часть в турецкой провинции Хаккари на границе с Ираком, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что после нападения на воинскую часть ВС Турции приступили к локальным операциям против боевиков РПК, в результате чего получили ранения двое турецких военнослужащих.
Согласно данным СМИ, в настоящее время ВС Турции продолжают операцию против боевиков РПК.
Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.
После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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