В Турции снят документальный фильм о преступлениях армян в 1915 году - глава Турецкого исторического общества

24 апреля 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции снят документальный фильм о преступлениях армян в 1915 году, сказал глава Турецкого исторического общества (Türk Tarih Kurumu) Рефик Туран. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Турана, фильм под названием «Восстание армян в Османском государстве: террор и пропаганда» снят при поддержке Турецкого исторического общества, и на примере фактов разоблачает преступления армянских бандформирований в 1915 году на территории Османской Империи.

«В фильме на примере фактов разоблачаются преступления армянских бандформирований против мирного населения на территории Османской империи», - сказал он.

Туран отметил, что фильм будет переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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