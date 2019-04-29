На севере-востоке Турции задержаны террористы «Исламского государства»

29 апреля 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере-востоке Турции, в провинции Трабзон задержаны пять боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, все задержанные являются гражданами Турции.

Задержанные лица также осуществляли пропаганду идей ИГ в социальных сетях.

В ходе обыска в квартирах задержанных изъято огнестрельное оружие, а также обнаружено 27,8 тысячи долларов США.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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