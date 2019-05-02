В Стамбуле произошла массовая драка между гражданами Афганистана, есть погибшие и раненные

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Эсеньюрт произошла массовая драка между гражданами Афганистана. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, в драке участвовали более 20 человек, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое и получили ранения трое граждан Афганистана.

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое», - пишут СМИ.

О причине массовой драке не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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