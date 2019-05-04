Новый глава стамбульского муниципалитета отменил ряд мероприятий в месяц Рамазан

4 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый глава стамбульского муниципалитета Экрем Имамоглу отменил ряд мероприятий в священном месяце Рамазан, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

В том числе распоряжением Имамоглу было отменено проведение выставки религиозных изданий, которая на протяжении 37 лет проводилась на площади Беязыт и около мечети Султанахмет.

По данным СМИ, это решение вызвало недовольство верующих.

Напомним, что 17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.

Ранее ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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