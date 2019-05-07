Пять турецких министерств объединяются против "Синего кита"

БАКУ /Trend – Пять турецких министерств объединяются в борьбе против вредоносных онлайн-игр, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что при участии министерств внутренних дел, транспорта и инфраструктуры, труда, социальных услуг и семьи, молодёжи и спорта, а также министерства национального образования Турции будет подписан протокол под названием «Безопасный Интернет, безопасное будущее».

В сообщении отмечается, что это сотрудничество включается в себя в основном борьбу с вредоносными онлайн-играми, такими как «Momo», «Синий кит» и другим вредоносным контентом в интернете.

Отметим, что распространившаяся за последние три года в интернете игра «Синий кит» не только привлекла к себе повышенное внимание детей и подростков, но и побудила более 100 человек по всему миру к совершению самоубийства.Задания, связанные со страданиями и ненавистью, просмотром фильмов ужасов, прослушиванием определенных песен приводят к самоубийству человека на 50-й день игры.

Создатель «Синего кита», бывший студент-психолог Филипп Будейкин, был исключен из своего университета, взят под стражу и осужден за подстрекательство к самоубийству как минимум 16 человек. Позже он признался, что, подталкивая людей к суициду, стремился «очистить» общество.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

виттер: @rhafizoglu

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