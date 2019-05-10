В Анкаре состоится открытие третьей крупнейшей мечети

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоится открытие третьей крупнейшей в городе соборной мечети - «Kuzey Ankara Merkez Camisi». Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии открытия примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица страны.

Строительство соборной мечети «Kuzey Ankara Merkez Camisi» началось в 2013 году, в мечети одновременно смогут молиться 15 тысяч человек.

Общая площадь мечети составляет 125 тысяч квадратных метров. В ней также будет функционировать библиотека, где будут храниться исторические исламские рукописи.

Отметим, что 3 мая в Стамбуле состоялось открытие самой большой соборной мечети в Турции - «Büyük Çamlıca Camisi».

Высота мечети составляет 72 метра, что символизирует число наций, представители которых проживают в Стамбуле. В мечети также функционируют музей, занимающий 11 тысяч квадратных метров, и библиотека на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что накануне сообщалось, что сегодня после пятничной молитвы в Стамбуле состоится открытие новой соборной мечети «Büyük Çamlıca Camisi».

«Büyük Çamlıca Camisi» станет одним из новых символов Стамбула.

Строительство мечети, где одновременно смогут молиться 63 тысячи человек, началось шесть лет назад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.