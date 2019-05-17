Полиция Стамбула провела спецоперацию

17 мая 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в Стамбуле в ходе спецоперации задержаны 48 военных, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Десять из них являются отставными военными.

По данным СМИ, в ходе следствия было установлено, что все они имели тесные связи с террористами FETO.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 из них служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция Турции проводит операции против FETO
Турция 14 мая 10:40
В Турции задержано свыше 40 сотрудников правоохранительных органов
Турция 13 мая 10:40
В Турции задержаны более 50 военных
Турция 3 мая 12:23
В Турции задержаны свыше 200 военных
Турция 26 апреля 09:16
Эрдоган заявил о сохраняющемся присутствии сторонников FETO в госучреждениях
Турция 10 апреля 18:06
В Турции задержан глава полицейской службы
Турция 14 марта 15:34
Лента новостей
В Азербайджане планируется внедрение LoRaWAN
ИКТ 10:38
Казахстан увеличит объем экспорта муки в Китай
Бизнес 10:38
Россия ведет с Туркменистаном переговоры о пятилетнем газовом контракте
Энергетика 10:30
В Баку сгорел микроавтобус
Происшествия 10:29
Делегация ЕС организовала бизнес-миссию в Лянкяранский регион Азербайджана
Бизнес 10:23
Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительного конверта
В мире 10:23
Турция не допустит создания террористами государства на севере Сирии – Эрдоган
Турция 10:17
Азербаджан нарастит экспорт хурмы
Бизнес 10:15
Создана рабочая группа по оформлению частных домов в Баку (ФОТО)
Общество 10:08