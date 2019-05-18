В Турции задержано свыше 600 человек

БАКУ /Trend/ - По итогам проведенной накануне спецоперации во всех провинциях Турции было задержано 655 человек, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции были проведены против организаторов нелегальных азартных игр.

В спецоперациях приняли участие 6,9 тысячи сотрудников полиции, и операциями было охвачено свыше 19,8 тысячи объектах.

Также сообщается, что в рамках операций было конфисковано и изъято свыше одного килограмма наркотиков и восемь единиц огнестрельного оружия.

Отметим, что в Турции с 1996 года введен запрет на ряд азартных игр.

Напомним, что ранее полиция турецкой провинции Адана провела крупную операцию против организаторов и участников нелегальных азартных игр. По ее итогам были задержаны более 500 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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