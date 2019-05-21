Какой сектор наиболее привлекателен для грузинских предпринимателей в Турции?

БАКУ /Trend/ - Все зарегистрированные в Турции в январе-апреле 2019 года грузинские компании функционируют в сфере производства.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Как отметили в TOBB, в январе-апреле 2019 года в Турции было зарегистрировано три компании с грузинским капиталом, что на пять компаний меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Было отмечено, что совокупный капитал грузинских компаний, зарегистрированных в Турции за указанный период текущего года, составил 205 тысяч турецких лир, в то время как за указанный период минувшего года данная цифра составляла 692 тысяч турецких лир.

В январе-апреле 2019 года одна грузинская компания была зарегистрирована в провинции Анталья с общим капиталом 100 тысяч лир, одна в Стамбуле, с общим капиталом пять тысяч лир, а другая в турецкой провинции Артвин с общим капиталом 100 тысяч лир.

Официальный курс на 21 мая - 6.0509 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.