МВД Турции заявило о ликвидации свыше 600 террористов

БАКУ /Trend/ - В течение шести месяцев 2019 года, в рамках операций проводимых против РПК на территории Турции, ликвидировано 649 террористов, пишет во вторник Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Турции.

В сообщении отмечается, что в июне текущего года в целом было ликвидировано 166 террористов РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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