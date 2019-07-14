ВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК

14 июля 2019 00:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате воздушной операции в турецкой провинции Ван нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, операция проводилась в районе Чалдыран.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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