ВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК

БАКУ /Trend/ - В результате воздушной операции в турецкой провинции Ван нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, операция проводилась в районе Чалдыран.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.