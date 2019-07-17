В Ираке убит турецкий дипломат

БАКУ /Trend/ - В столице курдской автономии Ирака - Эрбиле совершено вооруженное нападение на ресторан где находились дипломаты генконсульства Турции. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что нападение совершено неизвестными лицами. В результате нападения погиб помощник турецкого консула Хакан Карачай. О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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