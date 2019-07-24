Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции

24 июля 2019 01:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник обсуждает с членами сената от Республиканской партии возможные санкции против Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщили в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это (встреча – ред.) посвящено возможным санкциям против Турции за их закупку российской противоракетной системы", - говорится в сообщении Белого дома.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество. Однако Анкара отказалась идти на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

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