ВВС Турции нейтрализовали шесть террористов РПК на севере Ирака

26 июля 2019 02:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Гара на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В результате воздушных ударов шесть террористов РПК, а также уничтожены укрытия и склады с оружием.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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