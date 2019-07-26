МВД Турции прокомментировал намерение сирийских беженцев провести пикет в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Силы безопасности не позволят сирийским беженцам провести в Стамбуле пикет в знак протеста против их депортации, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, все, и в том числе сирийские беженцы, должны уважать законы Турции.

Он сказал, что основная задача сил безопасности Турции - обеспечение стабильности в стране.

Как сообщалось накануне, сирийские беженцы в Стамбуле намерены провести пикет в знак протеста против их депортации из Стамбула.

22 июля этого года мэрия Стамбула распространила информацию о том, что сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города. Отмечалось, что до 20 августа текущего года сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны покинуть город и вернуться в места фактической регистрации в Турции.

Также сообщается, что до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, в том числе сирийские беженцы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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