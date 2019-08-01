Али Бабаджан назвал имена основателей новой политпартии в Турции

1 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр по вопросам экономики Турции Али Бабаджан назвал имена лиц, которые создадут новую политическую партию в стране, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, новая политическая партия будет создана уже в начале осени экс-президентом Турции Абдуллахом Гюлем и экс-заместителем председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Беширом Аталаем.

Отметим, что восьмого июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее раскритиковал выход Бабаджана из правящей партии.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что создается новая партия во главе с Бабаджаном и к этому политическому движению присоединится Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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