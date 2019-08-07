Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина и Турция как можно скорее достигнут компромисса по вопросу зоны свободной торговли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, наши стороны как можно скорее смогут достигнуть компромисса в этом вопросе (зоны свободной торговли) и подготовить все необходимые документы", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер Украины Владимир Гройсман в январе поставил задачу завершить в 2019 году переговоры с Турцией о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Ранее стороны договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года либо в 2017 году. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.

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