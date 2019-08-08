Чавушоглу: Отмена виз Азербайджана для граждан Турции - знаменательное событие

8 августа 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отмена виз Азербайджана для граждан Турции - знаменательное событие, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавуошглу , сообщает в четверг Trend, со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, Турция высоко ценит этот шаг Азербайджана.
Отметим, что 25 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Азербайджан отменяет визовый режим для турецких граждан с первого сентября этого года.

МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции. «Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двусторонние отношения успешно развиваются. Всесторонне крепнущее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией делает необходимым обеспечение свободного въезда и выезда наших граждан. В этой связи с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментариях министерства.

Отметим, что статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана. По решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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