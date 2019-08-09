В Сирии ранены двое турецких военных

БАКУ /Trend/ - В районе Африн на севере Сирии в результате нападения на турецкую воинскую часть ранены двое военнослужащих, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Раненые госпитализированы.

По предварительным данным, нападение на воинскую часть было организовано сирийским крылом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

После инцидента ВС Турции начали рейды в районе.

Отметим, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

А 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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