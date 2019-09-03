Евросоюзу следует открыть новые фазы переговоров с Турцией – Глава МИД

БАКУ /Trend/ - ЕС должен открыть новые фазы переговоров с Турцией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция выполнила все обязательства перед ЕС.

«Пусть ЕС откроет новые фазы переговоров с Анкарой и если выяснится, что Турция не выполнила их, остановит переговоры» - сказал он.

Отметим что, ранее в мае 2019 года сообщалось что, ЕС не будет возобновлять переговоры с Турцией по новым условиям для ее полноправного членства в структуре.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству ускорить реформы для вступления страны в полноправные члены ЕС.

Как сообщили ранее Trend в правительстве Турции, Анкара почти полностью выполнила условия Европейского союза (ЕС), но двойные стандарты этой структуры пока являются основной преградой для полноправного членства в ней Анкары.

«Основная проблема в отношениях Турции и ЕС заключается в том, что ЕС пока не определился по поводу статуса Анкары в своем составе. Выполнение 66 условий из 72 за короткие сроки является серьезным достижением», - заявили в правительстве.

В правительстве подчеркнули, что вступление в ЕС является приоритетом, но это не означает, что у Анкары нет альтернативы.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции.

Глава государства добавил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом.

По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.

Напомним, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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