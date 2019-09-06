Глава МВД Турции обеспокоен количеством ДТП в стране

БАКУ /Trend/ - Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошли 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.

Число получивших травмы составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных аварий.

Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости

215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 166,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 6 сентября составляет 5.6848 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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