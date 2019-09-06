Глава МВД Турции обеспокоен количеством ДТП в стране

6 сентября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошли 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.

Число получивших травмы составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных аварий.

Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости

215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 166,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 6 сентября составляет 5.6848 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ДТП в Турции - двое погибших и свыше 30 раненных
Турция 11:44
В июле 2019 года в Турции погибло в ДТП свыше 250 человек
Турция 19 августа 19:20
В Турции перевернулся пассажирский автобус - свыше 20 раненных
Турция 17 августа 13:30
Тяжелое ДТП в Турции, есть раненные
Турция 13 августа 09:37
В ДТП в Анталье пострадала гражданка России
Турция 9 августа 13:52
В Турции перевернулся автобус с азербайджанскими туристами, есть раненые
Турция 3 августа 13:40
Лента новостей
Грузия заняла 68-е место в рейтинге ВЭФ по конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма
Финансы 14:11
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 14:08
Россия изучает возможности дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана
Иран 14:05
Президент Ильхам Алиев принял глав органов спецслужб тюркоязычных государств
Политика 14:04
Kapital Bank развивает молодых специалистов в области ИТ
ИКТ 14:03
Азербайджанский родник для русской художницы – мистика в образе Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 14:01
В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии
Общество 13:58
Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили
Беларусь 13:56
Болгарские бизнесмены заинтересованы в открытии в Азербайджане совместных предприятий
Бизнес 13:56