Турция и США начинают наземное патрулирование на востоке Сирии

БАКУ /Trend/ - Совместное наземное патрулирование военных Турции и США в планируемой «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии стартует с восьмого сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар заявил, что Турция не позволит сформировать у своих южных границ зону, подконтрольную террористам. "В данном направлении будут предприняты все необходимые шаги. Турция готова на любые жертвы в этом вопросе", - подчеркнул глава Минобороны.

Акар напомнил, что на переговорах с США в августе была достигнута общая договоренность по ситуации в Сирии, составлен график действий.

"Анкара не забывает о невыполненных обещаниях американской стороны по Манбиджу и Ракке. Именно ввиду невыполнения обещаний, Турция в одиночку провела антитеррористические операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Решимость Турции по ситуации на северо-востоке Сирии также очевидна", - сказал министр.

Акар напомнил о создании Совместного центра операции Турции и США по Сирии. "В центре, действующем в районе Акчакале, задействованы по одному генералу из Турции и США. Уже проводятся воздушные рейды на сирийской территории. Вначале использовались БПЛА, затем вертолеты. Наземное патрулирование начнется с восьмого сентября", - сказал турецкий министр.

Министр подчеркнул, что в случае провала совместных планов с США по Сирии, Анкара задействует альтернативные варианты действий.

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