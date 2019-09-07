В Стамбуле задержали одного из «эмиров» ИГ

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в ходе спецоперации задержали одного из «эмиров» террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что задержанный (его имя не разглашается в целях безопасности) является одним из «эмиров» ИГ в сирийском районе Ракка.

Также сообщается, что задержанный «эмир» приговорит к смертной казни свыше 100 человек.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что 12 июня текущего года в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг были задержаны 19 боевиков ИГ.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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