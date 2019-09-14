В Турции произошли два сильных землетрясения

14 сентября 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком регионе Чанкыры произошли два землетрясения подряд силой 4,7 и 4,8 баллов по шкале Рихтера, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие медиа.

Сильные подземные толчки ощущались сегодня утром в 09:00 и 09:03 по турецкому времени.

Эпицентр толчков был зафиксирован в районе Черкеш. Первый толчок произошел на глубине 13,66 км, второй – на глубине 4,13 км.

Подземные толчки ощущались в Анкаре и близлежащих районах. Пока информации о разрушениях и жертвах нет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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