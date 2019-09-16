Турция незначительно увеличила экспорт текстильных изделий

БАКУ /Trend/ - По итогам восьми месяцев (январь-август) 2019 года экспорт текстильных изделий Турции вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,795 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в четверг в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Доля экспорта текстильных изделий за указанный период составляет 10,1 процента от общего экспорта Турции.

"В августе 2019 года экспорт текстильных изделий Турции вырос на 1,2 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 1,401 миллиарда долларов. Это 10,7 процента от общего импорта в августе 2019 года", - сказали в TİM.

В структуре отметили, что за последние 12 месяцев (август 2018 - август 2019) экспорт текстильных изделий Турции вырос на один процент по сравнению с августом 2017 - августом 2018, составив 17,647 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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