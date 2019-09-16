Турция незначительно увеличила экспорт текстильных изделий

16 сентября 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам восьми месяцев (январь-август) 2019 года экспорт текстильных изделий Турции вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,795 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в четверг в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Доля экспорта текстильных изделий за указанный период составляет 10,1 процента от общего экспорта Турции.

"В августе 2019 года экспорт текстильных изделий Турции вырос на 1,2 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 1,401 миллиарда долларов. Это 10,7 процента от общего импорта в августе 2019 года", - сказали в TİM.

В структуре отметили, что за последние 12 месяцев (август 2018 - август 2019) экспорт текстильных изделий Турции вырос на один процент по сравнению с августом 2017 - августом 2018, составив 17,647 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт из Стамбула и Анкары в Азербайджан превысил $630 млн (Эксклюзив)
Турция 13 сентября 14:54
Турция почти на 30 процентов увеличила экспорт сельхозпродукции
Турция 13 сентября 11:11
Турция незначительно увеличила экспорт текстильных изделий
Турция 12 сентября 14:50
Турция увеличила экспорт стройматериалов почти на 20%
Турция 12 сентября 12:28
Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)
Турция 12 сентября 12:22
Сократился экспорт ювелирных изделий Турции
Турция 12 сентября 12:11
Лента новостей
Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
Общество 11:09
В Анкаре турецким предпринимателям рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана
Кыргызстан 11:08
Курс доллара в Узбекистане растет третью неделю подряд
Финансы 11:08
Азербайджан участвует в мероприятии в Женеве
Политика 10:55
В Азербайджане завершилась аттестация для страховщиков
Финансы 10:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного комплекса полной средней школы номер 300 в Бинагадинском районе Баку
Политика 10:47
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 10:41
Бактрансагентство обратилось к жителям столицы в связи с первым учебным днем
Общество 10:33
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:23