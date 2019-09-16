Сократилось число граждан Турции, ищущих работу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года сократилось число деловых поездок из Турции в Азербайджан. Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-июле 2019 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан через İŞKUR с целью поиска работы сократилось на 59,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что в январе – июле 2019 года посредством службы занятости Азербайджан посетили всего девять граждан Турции.

В службе сказали что, в январе-июле 2019 года посредством İŞKUR за рубеж отправились 11,1 тысячи граждан страны, что на 13,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

В июле 2019 года по линии структуры в Турции были обеспечены работой 158 тысяч граждан, что на 17,9 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. 31,3 процента трудоустроенных женщины, 68,7 процента - мужчины.

Из обеспеченных работой в июле 2019 года 99,7 процента приходится на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В июле 2019 года число безработных в Турции составило 4,039 миллиона человек, из которых 50,2 процента женщины, а 49,8 процента – мужчины

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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