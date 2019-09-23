Лидер Националистической партии Турции госпитализирован

23 сентября 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лидер Националистической партии Турции (MHP) Девлет Бахчели госпитализирован. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной госпитализации Бахчели является инфекция верхних дыхательных путей и высокая температура.

Согласно данным СМИ в настоящее время Бахчели находится в больнице в Анкаре. Состояние Бахчели оценивается как нормальное.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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