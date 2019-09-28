Более 300 предпринимателей из Ирака получили турецкое гражданство

28 сентября 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение января-августа 2019 года 327 иракских предпринимателей получили гражданство Турции. Об этом пишет в Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, иракские предприниматели получили такую возможность согласно поправкам в закон, облегчающим предоставление турецкого гражданства, которые были утверждены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом седьмого декабря 2018 года.

Сообщается, что за указанный период гражданство Турции получили и 240 афганских предпринимателей.

В январе-августе 2019 года турецкое гражданство получили 170 палестинских предпринимателей, 110 предпринимателей из Египта, 66 - из Ливии, 29 - из Саудовской Аравии и 21 - из России.

Отметим, что седьмого декабря 2018 года президент Эрдоган утвердил поправки в соответствующий закон с целью упрощения процесса предоставления турецкого гражданства. Так, иностранцы, вложившие в турецкую экономику 250 тысяч долларов США, смогут получить гражданство Турции.

Напомним, что ранее эта сумма составляла 500 тысяч долларов США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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