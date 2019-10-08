Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к новой операции в Сирии

8 октября 2019 03:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция завершила подготовку к новой операции на севере Сирии, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

"Создание зоны безопасности/мирного коридора является необходимым для безопасной жизни сирийцев, что поспособствует стабильности и спокойствию в нашем регионе. ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах. Все приготовления к операции завершены", - говорится в заявлении минобороны.

Ранее, 18 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать самостоятельно в этом вопросе.

Отметим, что седьмого августа Турция и США достигли договоренности о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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