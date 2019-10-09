В Стамбуле предотвращена серия терактов

9 октября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции, проведенной полицией Стамбула, предотвращена серия терактов, которые планировались боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе операции были задержаны 22 террориста РПК.

По данным СМИ, во время допросов выяснилось, что теракты планировались в торговых центрах, на вокзалах и в других местах массового скопления людей.

Террористы также планировали нападения на глав муниципалитетов и депутатов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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