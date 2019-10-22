Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом – Эрдоган

22 октября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, накануне визита в Россию. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Анкара и Москва также выступают за территориальную целостность Сирии.

По словам Эрдогана, совместные усилия Анкары и Москвы возымеют эффект в борьбе с терроризмом.

Он отметил что, военная операция «Источник мира» направлена против террористов на севере Сирии, а не против каких-либо этнических групп.

«К большому сожалению в отношении операции «Источник мира», которая направлена против террористов, ведется пропагандистская кампания очернения. Некоторые западные СМИ искажают цели военной операции, используя фото и видео материалы, отснятые в ходе военных конфликтов в других странах», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее правительство Турции уже критиковало ряд западных СМИ в связи с искажением реалий военной операции «Источник мира».

В сообщении правительства Турции отмечалось, что западные СМИ, используя фотографии которые были сняты в Йемене и Ливии, других очагах военных конфликтов пытаются, исказить суть и очернить военную операцию «Источник мира».

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о временном прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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