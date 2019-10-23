США и Россия признают правомерность антитеррористических операций ВС Турции на севере Сирии - глава МИД

БАКУ /Trend/ - США и Россия признают правомерность антитеррористических операций ВС Турции на севере Сирии. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, это еще раз доказывает, что военные операции на севере Сирии направлены против террористов.

Чавушоглу добавил, что Анкара, как и ранее, выступает за территориальную целостность Сирии.

Глава МИД Турции отметил, что на севере Сирии до границы с Ираком будет создана зона безопасности, свободная от каких-либо террористических образований.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы этой страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.