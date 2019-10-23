В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400

23 октября 2019 22:49 (UTC+04:00)

США все еще рассчитывают, что Турция откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО - не иметь серьезных оборонительных российских систем", - сказал чиновник.

Он подтвердил, что участие Турции в программе производства и закупки американских истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400 и "других значительных военных закупок" будет исключено.

Чиновник добавил, что США "хотят иметь хорошие отношения с Турцией и другими странами-членами (НАТО) в Европе".

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом
США 23 октября 22:08
США отменили санкции против Турции
США 23 октября 21:23
"Полмиллиона" Бриллиант Дадашевой вызвали ажиотаж в Турции (ВИДЕО)
Культура 23 октября 18:39
Турция рассматривает возможность сотрудничества с Казахстаном в космической деятельности
Бизнес 23 октября 18:26
Министр торговли США: Стремление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить вступление в ВТО
Бизнес 23 октября 15:56
John Deere может создать СП по производству сельхозтехники с Узбекистаном
Бизнес 23 октября 12:49
Лента новостей
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентябр
Энергетика 23 октября 23:55
Число пропавших без вести из-за наводнений в Каталонии увеличилось до пяти
Европа 23 октября 23:47
Главу саудовского МИД сняли с должности
Арабские страны 23 октября 23:17
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit
Европа 23 октября 22:36
Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом
США 23 октября 22:08
Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 23 октября 21:51
Эльмар Мамедъяров встретился со своим иракским коллегой
Политика 23 октября 21:30
США отменили санкции против Турции
США 23 октября 21:23
Эльмар Мамедъяров встретился с замминистра иностранных дел Кении
Политика 23 октября 21:16