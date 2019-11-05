В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)

5 ноября 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После землетрясения в Стамбуле, в Мраморном море нашли остатки затонувшего острова Вардоноси (Vordonisi), пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ также удалось сделать снимки острова с воздуха .

Сообщается что, причиной исчезновения острова, который являлся 10-м по счету островом Стамбула, стало землетрясение, случившееся приблизительно одну тысячу лет тому назад.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда доходила до 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu

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  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
  • В Турции нашли остатки затонувшего острова (ФОТО)
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