В сентябре Турцию посетили свыше 40 тыс. туристов из Казахстана

15 ноября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сентябре 2019 года Турцию посетили 45,359 тысячи туристов из Казахстана, что на 8,86 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщили Trend , в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,84 процента", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили что, в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 396,306 тысячи туристов из Казахстана, что на 4,49 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентябрь 2019 года, составила 1,09 процента.

Отметим что, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, а Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В сентябре Турцию посетили свыше 200 тыс. туристов из Украины – министерство
Турция 6 ноября 09:22
В сентябре свыше 4 млн туристов прибыли в Турцию воздушным транспортом
Турция 6 ноября 09:20
Растет количество грузинских туристов, посетивших Турцию в сентябре 2019 года
Турция 5 ноября 10:29
Сколько туристов из Узбекистана и Туркменистана посетило Турцию в сентябре?
Турция 5 ноября 10:26
В сентябре Турцию посетили свыше 100 тыс. туристов из США и Израиля
Турция 5 ноября 10:09
В сентябре Турцию посетили свыше 40 тыс. туристов из Казахстана
Турция 5 ноября 10:04
Лента новостей
Государства СНГ провели в Ашхабаде консультации по поводу борьбы с терроризмом
Бизнес 10:49
Цены на нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 10:42
Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ ведется высокими темпами
Энергетика 10:41
Задохнувшиеся от дыма при пожаре в Баку отпущены на амбулаторное лечение
Происшествия 10:33
Преимущества проекта Транскаспийского газопровода для Европы очевидны – эксперт
Энергетика 10:25
«Эмиграционный бизнес» оппозиции разоблачен – азербайджанский депутат
Политика 10:20
Министр обороны США призвал Южную Корею увеличить расходы на совместную оборону
США 10:18
Туркменистан закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:07
В Узбекистане увеличили приток газа на одной из скважин месторождения Жанубий Тандирча
Энергетика 09:57