Мэрия Стамбула объявила тендер

20 ноября 2019 09:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минздрав Турции привлечет иностранные IT-компании
Турция 09:09
Миграционная службу Турции закупает топливо
Турция 19 ноября 09:20
Турецкий муниципалитет закупает свыше 700 тыс. литров топлива
Турция 13 ноября 09:13
Госорган Турции объявляет тендер на аренду 59 транспортных средств
Турция 9 ноября 12:01
Госорган Турции привлекает иностранные IT компании
Турция 4 ноября 09:59
Центробанк Турции страхует имущество
Турция 7 октября 09:56
Лента новостей
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:55
В Италии открывается горнолыжный сезон
Европа 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:51
В Афганистане двое американских военных погибли при крушении вертолета
Другие страны 09:49
Производство лакокрасочной продукции в Азербайджане увеличилось в два раза
Энергетика 09:45
Worley и Узбекистан могут открыть совместный инжиниринговый центр
Энергетика 09:42
У берегов Мексики произошло сильное землетрясение
Другие страны 09:35
Сократился экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан (Эксклюзив)
Турция 09:31
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан (Эксклюзив)
Турция 09:28