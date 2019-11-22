США предлагают Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400

22 ноября 2019 02:02 (UTC+04:00)

США предлагают Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК С-400, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", - сказал представитель госдепа.

"У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", - сказал он. Текст заявлений распространил госдеп.

Он не сказал, как продвигаются переговоры на этот счет с Турцией. В ходе визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Дональд Трамп заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

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