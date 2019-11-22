Япония и Турция будут развивать отношения - Чавшоглу

22 ноября 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция придает большое значение отношениям с Японией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с японской коллегой Тосимицу Мотэги, пишет в пятницу Trend, со ссылкой на турецкие ССММИ.

По словам Чавушоглу, Токио и Анкара будут активно продвигать двусторонние отношения.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Чавушоглу прибыл в Японию для участия в заседании глав МИД стран G20.

Напомним, что по итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот Турции и Японии превысил 2,918 миллиарда долларов.

За указанный период экспорт Турции в Японию составил 359,743 миллиона долларов, а импорт из Японии 2,559 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
Политика 14:44
Свыше 80% всего экспорта посредством системы "Единое окно" приходится на три страны
Финансы 12:43
Япония и Южная Корея договорились сохранить договор о разведданных
Другие страны 12:34
Токио и Сеул предпринимают последние попытки сохранить договор о разведданных
Другие страны 07:31
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Турция 02:59
Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое
В мире 02:23
Лента новостей
В январе-октябре в Турции зарегистрировано более 150 азербайджанских компаний (Эксклюзив)
Турция 16:32
Тяжелое ДТП в Баку с участием фуры (ВИДЕО)
Происшествия 16:29
Обеспечение доступа женщин к рынку труда - в центре внимания Азербайджана
Политика 16:24
Узбекистан внедрит опыт Китая в создании СЭЗ
Бизнес 16:18
В Баку прошел гала-вечер кинофестиваля "Азербайджанская семья" и церемония награждения (ФОТО)
Культура 16:17
Как изменения законодательства коснутся развития агропромышленного комплекса Казахстана? (Эксклюзив)
Бизнес 16:14
Радикальная оппозиция теперь не только врет, но и меняет цвет (ВИДЕОПРОЕКТ)
Политика 16:13
В Грузии перенесли внедрение стандартов дизельного топлива "Евро-5"
Энергетика 16:08
Итальянская компания намерена продвигать экспорт плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 16:01