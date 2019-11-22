Япония и Турция будут развивать отношения - Чавшоглу

БАКУ/Trend/ - Турция придает большое значение отношениям с Японией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с японской коллегой Тосимицу Мотэги, пишет в пятницу Trend, со ссылкой на турецкие ССММИ.

По словам Чавушоглу, Токио и Анкара будут активно продвигать двусторонние отношения.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Чавушоглу прибыл в Японию для участия в заседании глав МИД стран G20.

Напомним, что по итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот Турции и Японии превысил 2,918 миллиарда долларов.

За указанный период экспорт Турции в Японию составил 359,743 миллиона долларов, а импорт из Японии 2,559 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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