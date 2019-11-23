Эрдоган: Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя антитеррористическую операцию «Источник мира», передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Они [террористы YPG/РПК] хотели создать террористическое государство на севере Сирии, но мы не предоставили им такую возможность», - сказал турецкий лидер.

По его словам, турецкие военные обнаружили в регионе склады, где хранится оружие, доставленное террористам на 32-33 тысячах грузовиках. «Мы сейчас собираем его (хранящееся на складах оружие – ред)», - сообщил президент Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ходе операции по очистке севера Сирии от террористов военнослужащие ВС Турции, наряду с бойцами Сирийской национальной армии, проявили героизм и самоотверженность.

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