Турция будет искать альтернативу самолетам F-35 - минобороны

БАКУ /Trend/ - В случаен отказа в продаже Анкаре самолетов F-35 со стороны Вашингтона, Турция будет искать альтернативу, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Акар отметил что, Анкара намерена приобрести самолеты F-35 так как Турция остро нуждается в них.

«В свое время Анкара обратились в Вашингтон для закупки ЗРК Patriot, и нам пришлось искать альтернативу у России» - сказал Акар.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сказала что, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

“Мы идем хорошо спланированным путем сворачивания (участия Турции) … Мы свернем его в марте 2020 года", - сказала она.

По словам замминистра, США еще с 2018 года занимались поиском альтернативных поставщиков примерно 900 комплектующих, поэтому влияние исключения Турции из процесса реализации программы будет минимальным.

Решение Вашингтона об отлучения Турции от программы F-35 было вызвано покупкой со стороны Анкары современных российских ЗРК С-400.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, полная установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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