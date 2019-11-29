В Турции проведена операция против террористической организации РПК

29 ноября 2019 23:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции провели операцию против террористической организации РПК в турецкой провинции Ван, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, в ходе операции было найдено и изъято более двух тонн аммиачной селитры, тысяча литров бензина, большое количество боеприпасов и продуктов первой необходимости.

Операция была проведена в районе Башкале.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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