Турция – важная составляющая военного потенциала НАТО - министерство

2 декабря 2019 22:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - НАТО является важным военно-политическим блоком, в котором Анкара обладает полным политическим контролем. Об этом, как передает Trend, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что НАТО остается надежным, сдерживающим и устойчивым объединением.

Турция достойно выполняет обязательства по защите общих ценностей стран НАТО, говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2414 турецких военных в 2019 году приняло участие в 23 учениях НАТО. Турция планирует участвовать в учениях НАТО и в 2020 году.

"Турция – важная составляющая военного потенциала НАТО. Никто не вправе оспаривать вклад Анкары в миссии альянса. Турция вносит важный вклад в деятельность НАТО, находясь на передовой миссий альянса. Заявления, наподобие «Анкара шантажирует НАТО», недопустимы. Процедуры альянса соблюдаются в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

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