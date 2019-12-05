В январе-ноябре вырос экспорт Турции в Азербайджан (Эксклюзив)

5 декабря 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) увеличился экспорт товаров Турции в Азербайджан. Об этом сказали Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, за отчетный период экспорт Турции в Азербайджан вырос на 9,13 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составив 1,429 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 24,76 процента по сравнению с ноябрем 2018 года составив 157,499 миллиона долларов.

В министерстве также отметили, что Турция намерена увеличит экспорт в Азербайджан.

"Турция намерена довести экспорт в Азербайджан до конца 2019 года до двух миллиардов долларов" - сказали в министерстве.

Было отмечено что, основным экспортером Турции в Азербайджан является Стамбул.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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