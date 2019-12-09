Турция не откажется от С-400 - Эрдоган

9 декабря 2019 23:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не откажется от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы не можем отказаться от С-400. Для нас эта страница закрыта. Мы хотим разнообразить наши системы противовоздушной обороны", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что если США предложат подходящие условия, Турция приобретет и их комплексы.

Отметим, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для чего в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

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